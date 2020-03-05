ВСУ получили партию танков, которые могут стрелять управляемыми ракетами «Комбат»

Киевский бронетанковый завод передал для Вооруженных сил Украины 6 отремонтированных и модернизированных танков Т-72, на которых были проведены доработки для улучшения их боевых и технических характеристик. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики.

«Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" от Киевского государственного конструкторского бюро "Луч"», – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, обновленный Т-72 имеет современные элементы динамической защиты и приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

Также в Т-72 установлен комплект из цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями, что, как отметили в пресс-службе, имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.