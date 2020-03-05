В Краматорске установят современные модульные туалеты (Фото)

В Краматорске появятся два современных модульных туалета. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, депутаты горсовета на 66 сессии приняли решение о выделении средств на приобретение и установку на территории Краматорска двух современных модульных уборных (туалетов). «Подобные туалеты распространены в городах западной Европы. В Краматорске обеспечение общественными туалетами является пока еще проблемой, которую неоднократно в своих многочисленных обращениях поднимали жители города – ее необходимо решать. Воплощать решение горсовета в жизнь было поручено коммунальному предприятию КАТП 052810», – говорится в сообщении.

По словам директора КАТП 052810 Виктора Мысника, предприятие ответственно подошло к исполнению поручения. Был проведен полный анализ существующих в Украине возможностей изготовления таких туалетов, проанализирован опыт других городов. По результатам конкурса был выбран отечественный производитель. Модель туалетов для Краматорска была скорректирована под требования города.

Будущие уборные будут установлены в определенных местах – в районе сквера Профсоюзов возле ​​площади Мира и сквера Славы в Старом городе.

Здание уборной будет изготовлено ​​из нержавеющей стали в атнивандальном исполнении. Планируется, что в ней будет три кабинки. Одна из кабинок приспособлена для людей, передвигающихся на колясках, людей с ограниченными возможностями. Также в эту кабинку сможет заехать мать с коляской – там есть специальный пеленальный столик для младенцев. В уборных постоянно будет горячая и холодная вода – конструкцию планируют оснастить бойлерами. Помещение туалета также оборудуют системой обогрева в холодное время года.

Мысник отметил, что эти туалеты будут отвечать всем современным европейским требованиям, а возле объектов обустроят велопарковки.

Уборные будут работать круглосуточно. Ограничение во времени использования одним человеком составит 15 минут. Затем, в течение нескольких минут будет звучать звуковой сигнал, после чего свет погаснет, а двери откроются. Таймер установлен, чтобы не было очередей.

Четыре раза в сутки уборные будут дезинфицировать и проводить уборку. Чтобы избежать вандализма, их подключат к системе охраны, вокруг будут установлены камеры наблюдения.

Пользование туалетом будет платным. В настоящее время стоимость услуги пока еще не определена. Для сравнения – в Ивано-Франковске и других городах Украины пользование подобными туалетами стоит примерно 5 грн.