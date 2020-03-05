Пытался скрыться в Краматорске: Пограничники задержали экс-члена НВФ «ДНР»

Пограничники задержали бывшего члена незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», который скрывался от правосудия. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«На днях пограничники Краматорского отряда, во время выполнения задач в составе Объединенных сил, задержали гражданина Украины, который в 2014 году принимал активное участие в преступлениях на территории Донецкой области в составе незаконного вооруженного формирования "ДНР"», – говорится в сообщении.

Бывший член НВФ пытался скрыться в Краматорске. Теперь его ожидает наказание, предусмотренное ст. 260 УК «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Как уточняется, в целом на протяжении зимы 2020 года оперативные подразделениями Восточного регионального управления ГПСУ обнаружены 23 человека, причастных к преступлениям против государства и деятельности НВФ. Также начато 22 уголовных производства. Относительно 10 человек уже приняты обвинительные решения судов. В отношении других лиц материалы находятся в судебном рассмотрении.