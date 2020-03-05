На Донбассе растет поколение детей, которое никогда не видело мира, – OCHA Ukraine

На Донбассе растет поколение детей, которое никогда не видело мира. Об этом сообщает Миссия Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине на своей странице в Facebook.

Также сообщается, что более 500 тыс. детей на востоке Украины живут в районах, где обстрелы и боевые действия являются повседневной реальностью.

А продолжающийся на Донбассе конфликт не позволяет молодежи полностью реализовать свой потенциал.

«Из-за влияния конфликта на экономическую ситуацию на востоке Украины родители не могу приобрести все необходимое для детей – продукты питания, одежду и школьные принадлежности», – уточняется в сообщении.

Как отмечается, гуманитарные организации продолжать делать все возможное, чтобы помочь им пережить трудности и обеспечить лучшее будущее.

При этом уточняется, что конфликт на востоке Украины ежедневно влияет на жизни 3,4 млн человек.

Напомним, в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) заявили, что более 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе совершили разрушительное влияние на жизнь детей. А также, что из-за вооруженного конфликта на Донбассе почти полмиллиона девочек и мальчиков продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия.

По данным международной организации Human Right Watch, за неполных 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли 147 детей.