В Рубежном на обочине дороги обнаружили пакет с боеприпасами

Сегодня, 5 марта, в Рубежном (Луганская обл.) патрульные обнаружили полный пакет боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиция Луганской области.

Так, утром на улице Восточной в поле зрения патрульных попал подозрительный пакет, который одиноко лежал на обочине. «Из пакета виднелась ткань защитного цвета. Проверив содержимое, инспекторы обнаружили более двухсот патронов для автоматического оружия», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, чтобы провести соответствующие процессуальные действия.

Патрульная полиция предупреждает, что в случае обнаружения боеприпасов или предметов, по внешним признакам похожих на боеприпасы, необходимо:

сохранять спокойствие;

по возможности предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом;

обозначить место нахождения предмета, а по возможности оградить его (для ограждения можно использовать различные подручные материалы: доски, жерди, ветви, веревки, куски материи и т. д.);

немедленно сообщить о находке дежурные службы 101 и 102 (сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения предмета);

ни в коем случае не пытаться перемещать взрывное устройство (подозрительный предмет) или изменять его положение;

ожидать на безопасном расстоянии от места нахождения предмета представителей ГСЧС, МВД, при этом осуществляя меры по недопущению к опасной зоне посторонних людей.

Категорически запрещено: