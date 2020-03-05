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В Рубежном на обочине дороги обнаружили пакет с боеприпасами

05.03.20 17:42
Фото: Патрульная полиция Луганской области
Фото: Патрульная полиция Луганской области

Сегодня, 5 марта, в Рубежном (Луганская обл.) патрульные обнаружили полный пакет боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиция Луганской области.

Так, утром на улице Восточной в поле зрения патрульных попал подозрительный пакет, который одиноко лежал на обочине. «Из пакета виднелась ткань защитного цвета. Проверив содержимое, инспекторы обнаружили более двухсот патронов для автоматического оружия», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, чтобы провести соответствующие процессуальные действия.

Патрульная полиция предупреждает, что в случае обнаружения боеприпасов или предметов, по внешним признакам похожих на боеприпасы, необходимо:

  • сохранять спокойствие;
  • по возможности предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом;
  • обозначить место нахождения предмета, а по возможности оградить его (для ограждения можно использовать различные подручные материалы: доски, жерди, ветви, веревки, куски материи и т. д.);
  • немедленно сообщить о находке дежурные службы 101 и 102 (сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения предмета);
  • ни в коем случае не пытаться перемещать взрывное устройство (подозрительный предмет) или изменять его положение;
  • ожидать на безопасном расстоянии от места нахождения предмета представителей ГСЧС, МВД, при этом осуществляя меры по недопущению к опасной зоне посторонних людей.

Категорически запрещено:

  • курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения предмета;
  • поднимать, извлекать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать любые взрывоопасные предметы;
  • приносить в места пребывания людей предметы, похожие на взрывоопасные.

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