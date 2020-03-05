На Донбассе мы не отдаем ни метра нашей территории, – Алексей Данилов

Руководством страны поставлена задача закончить войну на Донбассе, но это не может быть сделано ценой уступок противнику или потери суверенитета. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает «Украинское радио».

«К большому сожалению, война с Российской Федерацией продолжается уже более 6-ти лет в нашей стране. Этот вопрос не может сходить с нашей повестки дня, и мы занимаемся этим вопросом ежедневно. Есть четкая задача закончить эту войну. Но речь не идет о том, что мы можем потерять наш авторитет и суверенитет, идти на уступки врагу», – подчеркнул Данилов.

По его словам, в данное время проводится много консультаций по разведению войск и возобновлению гуманитарного транспортного сообщения на Донбассе, потому что большое количество людей, проживающих в неподконтрольных районах, не могут попасть на подконтрольную украинскую территорию. В частности, потому, что нет автодорожного сообщения с Луганской областью, такое сообщение есть только с частью неподконтрольной Донецкой области.

«Мы очень хотим, чтобы уже в этом году на этих территориях состоялись выборы под эгидой Украины и украинского ЦИК (Центральной избирательной комиссии – ред.), и украинские пограничники стали на границу с Россией. Мы над этим постоянно работаем. Россия понимает, что у них может не хватить денежного кислорода, чтобы удержать то искусственное образование, которое называется Российской Федерацией. Поэтому им нужно создавать себе внешнего врага, чтобы не рассыпаться», – заявил секретарь СНБО.

Данилов считает, что если Украина не будет готова, то никаких выборов на неподконтрольной части Донбасса не может быть. «Мы не можем проводить выборы на законодательных актах, которые не являются подотчетными украинской Конституции. Мы ни метра нашей территории не отдаем. Здесь пролита украинская кровь, поэтому мы будем ее защищать и уходить не собираемся», – отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что украинская армия готова к любому варианту развития событий, утверждены пять стратегий по деоккупации Донецкой и Луганской областей. Утверждена также президентская стратегия, которая устанавливает, что «на первом месте стоит человек, его безопасность и возможности в нашей стране».

Алексей Данилов также сообщил, что у украинской стороны есть списки на обмен удерживаемыми лицами. «Списки на обмен есть, они постоянно согласовываются, есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек», – заключил секретарь СНБО.