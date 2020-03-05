В РФ окончательно упростили получение российского гражданства для украинцев

Российская Госдума сегодня, 5 марта, приняла в 3-м, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Беларуси и Украины при вступлении в российское гражданство. Также изменен срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство.

Законопроект подготовлен правительством, он дополнен нормой о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским. Предусмотрено, что такие граждане должны подать заявления о признании их носителями русского языка.

Также Госдума приняла поправки в закон о гражданстве, которым предлагается сократить с 6-ти до 3-х месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Данные заявления должны быть поданы на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в России готовят законопроект об упрощении получения гражданства РФ для жителей четырех стран, в том числе Украины.

Напомним, ранее в МВД России заявили, что в 2019 году российское гражданство в упрощенном порядке получили более 196 тыс. жителей Донбасса. Из них: более 136 тыс. чел. – жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а порядка 60 тыс. чел. – жители из других районов Донбасса.