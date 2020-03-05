RU
Все новости

На Донетчине обсудили гуманитарную помощь для жителей «серой зоны»

05.03.20 18:04
Фото: Facebook / Павел Кириленко
Фото: Facebook / Павел Кириленко

Губернатор Донетчины Павел Кириленко обсудил с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани вопрос гуманитарной помощи людям, которые живут на линии разграничения. Об этом сегодня, 5 марта, на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Рассказал госпоже Лубрани о восстановлении пострадавшего во время боевых действий жилья, которое мы проводим вместе с подразделениями ГСЧС. О крупных инфраструктурных проектах, которые реализуем при финансовой помощи государства и международных организаций», – написал он.

«Отметил, что эффективная работа во многом зависит от хорошей координации действий. Поэтому предложил госпоже Лубрани провести в Краматорске совместную встречу-конференцию организаций, оказывающих помощь Украине, вновь созданного министерства по реинтеграции и всех заинтересованных сторон. Оснат Лубрани поддержала эту идею и заверила, что будет способствовать тому, чтобы она была воплощена», – сообщил Кириленко.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк