На Донетчине обсудили гуманитарную помощь для жителей «серой зоны»

Губернатор Донетчины Павел Кириленко обсудил с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани вопрос гуманитарной помощи людям, которые живут на линии разграничения. Об этом сегодня, 5 марта, на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Рассказал госпоже Лубрани о восстановлении пострадавшего во время боевых действий жилья, которое мы проводим вместе с подразделениями ГСЧС. О крупных инфраструктурных проектах, которые реализуем при финансовой помощи государства и международных организаций», – написал он.

«Отметил, что эффективная работа во многом зависит от хорошей координации действий. Поэтому предложил госпоже Лубрани провести в Краматорске совместную встречу-конференцию организаций, оказывающих помощь Украине, вновь созданного министерства по реинтеграции и всех заинтересованных сторон. Оснат Лубрани поддержала эту идею и заверила, что будет способствовать тому, чтобы она была воплощена», – сообщил Кириленко.