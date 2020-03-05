За совершенное в Северодонецке ДТП полицейскому грозит до 8 лет тюрьмы

В Северодонецке за совершенное ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход, полицейскому грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП с участием работника батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области.

«В сентябре 2019 года в г. Северодонецке полицейский за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti допустил нарушение правил дорожного движения и совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу. В результате ДТП потерпевшая получила многочисленные тяжелые и средней степени тяжести телесные повреждения, опасные для жизни», – говорится в сообщении.

«Обвинительный акт по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения) направлен в Северодонецкий городской суд», – проинформировали в прокуратуре.