«В Еленовке никого»: Ситуация в пунктах пропуска днем 5 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 5 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Маргарита: «10:02. Каргилл в сторону Украины – льгота 16 машин, общая больше половины посадки»;
- Катерина: «10:45. На Каргилле в Украину пропускают быстро. Вся очередь скопилась на украинском нуле»;
- Наталья: «12:06. Каргилл в Украину – 3 льготы и 3 обычных авто, пеших человек 20»;
- Андрей: «13:09. Каргилл в Украину – 11 основной, 1 льгота. Авто-очередь».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Павел: «10:16. В Украину из Еленовки на нуле жесть»;
- Сергей: «12:34. В Еленовке в Украину никого, в Новотроицком очередь далеко от знака "90"»;
- Оксана: «14:12. В Еленовке никого».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.