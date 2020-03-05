СБУ сообщила о подозрении «главе фонда госимущества ДНР»

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической организации «председателю фонда государственного имущества ДНР» Сергею Кайде. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

«Бывший работник коммунального предприятия Донецка с инженерным образованием в апреле 2015 года года был назначен на должность "главы фонда государственного имущества ДНР". Чиновник нелегитимного органа и сейчас занимается управлением объектами государственной собственности Украины, которые были реквизированы террористами», – говорится в сообщении.

«Именно на основании его решений осуществлялась незаконная приватизация, аренда, использование и отчуждение захваченных активов субъектов хозяйствования государственной формы собственности. В его сферу ответственности входили также хозяйственные общества с корпоративными правами Украинского государства, находящиеся на временно подконтрольных террористам территориях Донетчины», – заявили в СБУ.

В ведомстве добавили, что стороннику «ДНР» сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины. Постановлением следователя Управления СБУ в Житомирской области Сергей Кайда объявлен в государственный розыск.