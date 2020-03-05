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На Луганщине мужчина забил до смерти собутыльника

05.03.20 22:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине 57-летний житель пгт Новоайдар осужден за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«23 февраля 2019 года в ходе совместного употребления алкоголя на почве внезапно возникших неприязненных отношений между подозреваемым и новым знакомым возникла ссора, в результате которой злоумышленник нанес многочисленные удары руками и ногами в область головы и туловища. В дальнейшем от полученных телесных повреждений потерпевший скончался», – говорится в сообщении.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью отрицал свою вину. Новоайдарский районный суд Луганской области поддержал позицию стороны обвинения и назначил мужчине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы», – сообщили в прокуратуре.

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