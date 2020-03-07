Переселенцам: Все нюансы о расторжении брака

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) не теряют свой статус граждан Украины, а объем их прав ничем не ограничивается. Соответственно, заключать брак и разводиться они могут на тех же основаниях, что и другие украинские граждане. Об этом сообщила начальник Сахновщинского бюро правовой помощи Людмила Климова, передает «Слобідський край».

По ее словам, особенности процедуры развода для людей с регистрацией места жительства на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, а также на территории аннексированного Крыма, возникают в связи с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Им предусмотрено, что ВПЛ имеет право на проведение государственной регистрации актов гражданского состояния и внесении изменений в соответствующие актовые записи по месту пребывания. «Перед тем, как начать судебный процесс или внесудебную процедуру развода, переселенцу из Донбасса или из Крыма нужно получить справку о постановке на учет ВПЛ, а ее копию приложить к исковому заявлению или заявлению о расторжении брака по взаимному согласию», – объяснила юрист.

Правозащитница отметила, что дальше все происходит по процедуре, предусмотренной украинским законодательством для всех украинских граждан. При этом не изменяются ни сроки для принятия решений о разводе судами, ни сроки оформления РАГСами документов о разводе.

Развестись по месту жительства (пребывания в этом случае) может любой гражданин, зарегистрированный в зоне проведения антитеррористической операции и на территориях, временно неподконтрольных Украине. «Если расторгнуть брак переселенцам необходимо по взаимному согласию, то при наличии несовершеннолетних детей они подают совместное заявление в суд, а если детей у них нет – в РАГС по месту пребывания в соответствии со сведениями, указанными в справке о постановке на учет ВПЛ. Если имеет место развод в одностороннем порядке – подается исковое заявление в суд», – уточнила юрист.

Как сообщалось ранее, в Украине более 18 тысяч переселенцев воспользовались правом на БВПП.

Напомним, в Украине система предоставления бесплатной правовой помощи запустила тестовую версию нового официального сайта с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий пользователей, в том числе переселенцев.