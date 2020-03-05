ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии: Почему это важно для Украины

Доклад комиссии ООН о событиях в Сирии, в котором Россию впервые прямо обвинили в военных преступлениях, негативно отразится на позициях РФ на международном уровне, а также сыграет важную роль в судебном процессе, который начнется в Гааге по делу об авиакатастрофе МН17 на Донбассе 9 марта. Такое мнение высказала доктор исторических наук, политолог Елена Галкина.

«ООН старается всегда применять максимально обтекаемые формулировки и не обвинять какую-то конкретную сторону. У них также, как и у ОБСЕ, такая история: удары со стороны того-то причинили большие человеческие жертвы, а вот кто там находится, сами решайте. А здесь прозвучало совершенно конкретное обвинение», – подчеркнула она.

«У России по локоть руки в крови. И это говорит не кто-нибудь, не "белые каски", не какая-то коммерческая организация, которую можно обвинить, как они это делают, что она финансируется Вашингтоном. Это говорит комиссия ООН, это выше некуда на самом деле», – продолжила Галкина.

По ее словам, доклад ООН о военных преступлениях России в Сирии был обнародован накануне переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана не случайно: «Это происходит и накануне суда в Гааге по делу МН17, что тоже очень важно… Стратегически позиции России в международном пространстве, на мировой арене, конечно, ухудшаются».

«Если Россия за последние годы пыталась на ближневосточном направлении вернуть себе доверие в качестве члена мирового сообщества, в качестве того, с кем можно договариваться, то сейчас этот доклад ООН показывает, что это преступный режим, который отдает приказы заведомо убивать гражданское население, что эти удары не были обусловлены никакими военными целями – это запугивание. Это называется просто – терроризм», – прокомментировала эксперт.

«Имидж России возвращается к 2014 году, только с гораздо обоснованными аргументами. Если в 2014 году у политиков, у мировых лидеров, у дипломатов то, что происходило [в Крыму и на Донбассе], просто не укладывалось в голове, сейчас все факты уже известны, они на столе. На столе факты, касающиеся Сирии. На столе будут факты, которые касаются Ливии и роли "группы Вагнера"», – добавила Галкина.

Напомним, в отчете комиссии ООН по расследованию событий в Сирии говорится, что российские самолеты принимали участие как минимум в двух авиаударах по гражданским районам, которые можно расценивать как военные преступления. В результате этих атак погибли более 60 мирных граждан. Соответствующий доклад ООН был обнародован 2 марта 2020 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV