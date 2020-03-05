На Луганщине выявили «черных лесорубов» (Фото)

На Луганщине полицейские обнаружили двух мужчин, которые занимались незаконной вырубкой леса. Об этом сегодня, 5 марта, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, в дежурную часть Старобельского отдела полиции сообщили, что в районе с. Светлое рубят деревья.

«В ходе осмотра полицейские обнаружили двух жителей с. Светлое 54-х и 32-х лет, которые уже успели нарезать 125 пней деревьев клена, вяза и ясеня различного диаметра. В ходе дальнейшего осмотра полицейские изъяли 2 бензопилы, самодельный механический трактор без регистрационных номеров и документов, самодельный прицеп к нему и 1,26 куб. м древесины», – сообщила Погукай.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса», в ходе будут устанавливать размер причиненного материального ущерба.