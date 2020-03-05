Провокация не удалась: В штабе ООС рассказали об обстрелах со стороны НВФ

В зоне боевых действий на Донбассе сегодня, 5 марта, с 9:30 до 11:00, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) в очередной раз атаковали позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово и Авдеевка. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным ведомства, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

«Так, по украинским защитникам вблизи Новотошковского российские оккупанты выпустили 10 мин из 120-мм минометов. Далее неприятель атаковал наши позиции неподалеку Орехово из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм. В то же время из оккупированного Спартака враг вел огонь по защитникам Авдеевки из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник применил противотанковый ракетный комплекс», – говорится в сообщении.

«По подтвержденным данным, пропагандисты противника спланировали акцию по дискредитации Объединенных сил, надеясь спровоцировать украинские подразделения на массированный ответ и получить кадры для того, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в нарушении Минских договоренностей и обстреле мирных населенных пунктов. Вражеская провокация не удалась», – подчеркнули в штабе ООС.

Отмечается, что украинские военные точечными огневыми ударами нанесли поражение по огневым средствам противника и дали НВФ достойный отпор.

«Подразделения ООС не открывали огонь первыми, однако, находятся в полной боевой готовности и готовы в любой момент дать российским оккупантам адекватный огневую отпор. В случае дальнейшего обострения ситуации в районе проведения операции могут быть задействованы подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация находится под контролем украинских защитников», – заявили в штабе ООС.