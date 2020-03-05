NRC продолжит помогать жителям Донетчины

Норвежский Совет по делам беженцев (NRC) в Украине продолжит помогать жителям Донетчины. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Сообщается, что в Краматорске состоялась встреча первого зампредседателя ДонОГА Игоря Мороза с делегацией представительства NRC в Украине. Во время встречи представители Норвежской Совета по делам беженцев в Украине проинформировали руководство облгосадминистрации о планах по деятельности NRC, изменениях и особенностях работы в 2020 году на территории Донецкой области.

«Мы высоко ценим ту помощь гражданскому населению, которую предоставляют международные партнеры с начала российской вооруженной агрессии. Благодаря поддержке, у нас было восстановлено почти 540 домов на линии разграничения», – отметил Игорь Мороз.

Как отметила директор представительства Ана Поврженич, NRC продолжит оказывать помощь пострадавшему в результате конфликта населению Украины.

«В ноябре и декабре 2019 года мы предоставили юридическую помощь и консультации внутренне перемещенным лицам и людям, пострадавшим в результате конфликта в восточных областях страны; а также денежную помощь и строительные материалы для восстановления поврежденного жилья; пособие для приобретения продовольственных товаров уязвимым семьям на холодный сезон, взяли на себя партнерские обязательства относительно предоставления бизнес-грантов и продолжили проекты по развитию сельских организаций, общественной инфраструктуры и поддержки дистанционного обучения в Донецкой и Луганской областях», – сказала Ана Поврженич.