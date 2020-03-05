Лишение пенсий жителей Донбасса – это наиболее масштабная дискриминация в Украине, – правозащитники

Нарушение права на пенсионные выплаты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно неподконтрольных территорий (НКТ) – это случай наиболее масштабной дискриминации в Украине, от которой страдают сотни тысяч людей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил старший юрист правозащитной общественной организации «10 квітня» Алексей Плотников сегодня, 5 марта, на конференции «Дискриминация уязвимых групп населения в Украине: государственная политика и общественное мнение».

По данным организации, по состоянию на август 2014 года на территориях, которые теперь относятся к неподконтрольным, было зарегистрировано 1 млн 278 тыс. 200 пенсионеров. По состоянию на январь 2016 года из них получали пенсии в Украине 956 тыс. человек., на декабрь 2018 года – 562 тыс. чел.

«Эти люди не умерли и не перестали быть пенсионерами. Они просто не получают пенсии. Эти люди страдают от ограничений в законодательстве Украины, которые привели к явно дискриминационным результатам», – отметил Алексей Плотников.

Правозащитники считают, что изначально проблема состоит в том, что в соответствии с законодательством Украины о пенсионном обеспечении, принятом задолго до событий на Донбассе, выплата пенсий происходит исключительно по зарегистрированному месту жительства.

«С началом конфликта это положение "перекочевало" в закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, и там хотели сделать так, чтобы те, кто переехали на подконтрольную территорию, получали эту пенсию по месту регистрации уже как внутренне перемещенного лица. Но получение пенсии сильно зависит от того, получили ли статус ВПЛ, во-вторых, это сильно зависит от соблюдения правил для переселенцев по выезду на временно оккупированную территорию. Так у нас образовался целый слой пенсионеров, которые продолжают проживать на НКТ, но зарегистрированы на подконтрольной украинской территории», – говорит юрист.

По мнению правозащитников, с точки зрения прав человека в данной стуации нарушается право на имущество, поскольку пенсия, как и любая соцвыплата составляет имущество в значении Конституции, з начении Европейской конвенции по правам человека. Дискриминация состоит в том, что создается необоснованное разграничение пенсионеров на основании их места жительства.

Юристы фиксируют тысячи обращений в украинские суды, в Европейский суд по правам человека, и суды удовлетворяют такие иски, присуждают выплачивать пенсии жителям НКТ и переселенцам. Однако решения судов выполняются органами Пенсионного фонда только на 40%, и то принудительно, через обращение в исполнительную службу.

Правозащитники предлагают для решения проблемы на уровне Верховной Рады внести изменения в законодательство о пенсионном обеспечении и об обеспечении прав и свобод ВПЛ, которыми следует указать, что пенсии насчитываются по месту регистрации, но для ВПЛ установлен особый порядок согласно специальному подзаконному акту. Также необходимо отменить действующее постановление Кабинета министров Украины, которое регулирует порядок регистрации и осуществления соцвыплат ВПЛ и в данное время является основной причиной нарушений.

Общественные организации предлагают закрепить законодательно порядок назначения и выплаты пенсий ВПЛ по данным электронного пенсионного дела. По их мнению, именно электронное пенсионное дело, а не регистрация места проживания и не бумажные документы, которые зачастую остались на неподконтрольной территории, должно быть основанием для назначения и выплаты пенсии.