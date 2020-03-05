На Луганщине более 80 правоохранителей ищут 19-летнего парня

На Луганщине более 80 правоохранителей ищут пропавшего 19-летнего парня. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«На поиски Ромащенко Максима, который еще 25 февраля 2020 года ушел из дома в с. Подгоровка г. Старобельск и не вернулся, круглосуточно задействованы более 80 сотрудников полиции и нацгвардейцев, в том числе кинологи со служебными собаками», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители прочесывают местность вокруг города, устанавливают людей, с которыми парень контактировал в день исчезновения и опрашивают граждан, которые могли его видеть.

«Полиция Луганщины обращается ко всем, кто располагает информацией о пропавшем парне, сообщать по телефонам 06461 2 02 50, 050 766 30 20 или 102», – обратились в пресс-службе.