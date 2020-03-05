В Запорожской области осужден «глава казацкого полка ЛНР»

В Запорожской области к 10 годам тюрьмы заочно осужден предводитель «Свердловского казацкого полка ЛНР». Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Житель Бердянска в апреле 2014 года присоединился к боевикам так называемой "ЛНР". Находясь в составе одного из бандформирований, он принимал активное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции. Впоследствии злоумышленник перешел в так называемый "Свердловский казацкий полк ЛНР", где продолжил противоправную деятельность и вскоре был назначен предводителем этой группировки», – говорится в сообщении.

«Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористические организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится в розыске. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора», – проинформировали в СБУ.