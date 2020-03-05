«Город с собой»: Состоится премьера киноверсии спектакля с подростками Донбасса

«Город с собой» – это киноверсия спектакля-инсталляции немецкого режиссера Георга Жено, построенного на рассказах школьников о жизни в маленьких прифронтовых городах Донбасса. Премьера состоится 5 марта в 23:15 на «Громадське ТВ» («Общественном ТВ»), сообщает пресс-служба проекта.

Авторы и исполнители спектакля «Город с собой» – это ученики местных школ Попасной (Луганская обл.), Бахмута и Николаевки (Донецкая обл.).

«Они рефлексируют на тему собственного опыта во взрослом мире и ищут пути выражения этих рефлексий средствами театра. Какой бы страшной ни была эта война, герои проекта одновременно безумно любят и ненавидят свои города. Но они хотят путешествовать и рассказывать о своем доме, о пережитых там эмоциях и событиях. Забирая «город с собой» в гастрольный тур по Украине, Австрии и Германии, школьники также создают театральную инсталляцию, которая останется в их городах навсегда», – отмечают организаторы проекта.

«Взросление на Донбассе – это в каждой сумочке по перечному баллончику, в кармане – карманный нож, а в фейсбук ты добавляешь френдов только после личного знакомства», – говорит участница спектакля Виктория, 18 лет, выпускница школы №3 Николаевки.

Локальные представления проекта состоялись осенью 2019 года в Бахмуте, Попасной и Николаевке. После премьер в 3-х городах был создан единый спектакль и показан в Вене, Харькове, Львове, Киеве и Берлине.

«Работая над постановкой каждой из 3-х частей спектакля в трех городах Донбасса, мы фиксировали различные эмоциональные и остроумные истории детей, которые, на мой взгляд, отражают их жизни и взросление на Донбассе. За эти 24 минуты (столько длится фильм) можно уловить суть нашего спектакля, которую мы показали в рамках гастрольного тура по Украине и Германии. Важным элементом как фильма, так и спектакля является присутствие в театральном процессе пожилых родственников наших участников, и общая попытка детей и стариков осмыслить во времени и пространстве мир Донбасса. Очень часто пожилые люди делились своими мыслями, воспоминаниями и чувствами через песни, звучащие в фильме. А школьники свои ощущения о родном крае на сцене и в фильме выражали с помощью физических движений, с которыми он у них ассоциируется», – объясняет режиссер и художественный руководитель проекта Георг Жено.

Драматурги спектакля – художественный руководитель PostPlayТеатра Дэн Гуменный, шеф-драматург PostPlayТеатра Анастасия Косодий и руководитель литературно-драматического отдела Львовского театра кукол Андрей Бондаренко. Оператор киноверсии – Антон Яремчук.

«Город с собой» – это совместный проект Media Frontline e.V. (Берлин), PostPlayТеатра (Киев) и Agency for Safe Space (Гамбург), созданный при поддержке программы «Восточное партнерство» Федерального министерства иностранных дел Германии.