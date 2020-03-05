В Мариуполе научат, как открыть свое дело и получить грант

В Мариуполе (Донецкая обл.) городской центр занятости открыл двери бизнес-школы «Start Up». об этом сегодня, 5 марта, сообщила пресс-служба горсовета.

Цель бизнес-школы – предоставление консультаций мариупольцам о начале собственного дела. Также специалисты информируют об имеющихся грантовых программах и других возможностях развить свой бизнес.

«Здесь они смогут узнать об основах ведения предпринимательской деятельности, пообщаться с экспертами в сфере бизнеса и сформировать собственные идеи в успешные проекты. Бизнес-школа привлекает внимание молодежи тем, что помогает не только раскрыть свои способности, но и получить знания по внедрению бизнес-идей и поддержку ведущих экспертов», – рассказала специалист центра занятости София Арзуманова.

На первом занятии участники рассмотрели, что такое стартап, историю его возникновения. Также ознакомились с примерами успешных стартапов в Украине и мире. В конце подытожили рассмотренные полезные советы и обсудили идеи собственного бизнеса.