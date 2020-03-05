На Донетчине серую школу превращают в яркое и комфортное образовательное пространство (Фото)

В Селидово (Донецкая обл.) серую школу превращают в яркое и комфортное образовательное пространство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
Речь идет о школе № 6. Здесь идет капитальный ремонт. «Еще одна ранее серая школа, превращающаяся в яркое и комфортное образовательное пространство. Еще один долгострой, которой будет закончен уже очень скоро», – написал Голик.
Также он опубликовал фото того, как сейчас выглядит школа:
Этот проект реализуется в рамках программы «Большая стройка», которая стартовала с 1 марта.
Напомним, ранее Голик заявил, что Донецкая область – один из лидеров в Украине по количеству и качеству уже реконструированных и капитально отремонтированных школ.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области ускорили работы по капитальному ремонту школ в Селидово и Новогродовке.