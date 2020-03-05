RU
Все новости

На Донетчине серую школу превращают в яркое и комфортное образовательное пространство (Фото)

05.03.20 19:45
Фото: Facebook / Юрий Голик
Фото: Facebook / Юрий Голик

В Селидово (Донецкая обл.) серую школу превращают в яркое и комфортное образовательное пространство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Речь идет о школе № 6. Здесь идет капитальный ремонт. «Еще одна ранее серая школа, превращающаяся в яркое и комфортное образовательное пространство. Еще один долгострой, которой будет закончен уже очень скоро», – написал Голик.

Также он опубликовал фото того, как сейчас выглядит школа:

Фото: Facebook / Юрий Голик

Этот проект реализуется в рамках программы «Большая стройка», которая стартовала с 1 марта.

Напомним, ранее Голик заявил, что Донецкая область – один из лидеров в Украине по количеству и качеству уже реконструированных и капитально отремонтированных школ.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области ускорили работы по капитальному ремонту школ в Селидово и Новогродовке.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк