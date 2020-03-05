В Мариуполе за убийство сослуживца осужден сержант ВСУ

В Мариуполе по обвинению военных прокуроров Мариупольского гарнизона Объединенных сил 4 марта суд приговорил главного сержанта ВСУ к 9 годам лишения свободы за совершение умышленного убийства сослуживца. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«Военнослужащий обвинялся в том, что при исполнении служебных обязанностей в районе проведения операции Объединенных сил в ходе внезапно возникшего конфликта выстрелил в своего сослуживца, от чего он скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

«Благодаря принципиальной позиции прокурора в суде доказана правильность квалификации действий обвиняемого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и необоснованность доводов стороны защиты о якобы неосторожном обращении обвиняемого с оружием», – сообщили в прокуратуре.