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В Мариуполе за убийство сослуживца осужден сержант ВСУ

05.03.20 20:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе по обвинению военных прокуроров Мариупольского гарнизона Объединенных сил 4 марта суд приговорил главного сержанта ВСУ к 9 годам лишения свободы за совершение умышленного убийства сослуживца. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«Военнослужащий обвинялся в том, что при исполнении служебных обязанностей в районе проведения операции Объединенных сил в ходе внезапно возникшего конфликта выстрелил в своего сослуживца, от чего он скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

«Благодаря принципиальной позиции прокурора в суде доказана правильность квалификации действий обвиняемого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и необоснованность доводов стороны защиты о якобы неосторожном обращении обвиняемого с оружием», – сообщили в прокуратуре.

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