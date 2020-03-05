На Луганщине после ремонта открыли пострадавшую от обстрелов амбулаторию

Сегодня, 5 марта, в селе Валуйское (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) открыли отремонтированное здание сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины. Оно восстановлено и оборудовано медицинским оборудованием за счет венгерских партнеров. Реализовала проект Гуманитарная миссия «Пролиска». Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто и заместитель председателя Луганской областной государственной администрации по социальным вопросам Катерина Безгинская торжественно открыли амбулаторию. «Важно, чтобы проживающие здесь люди чувствовали, что есть шанс, что их жизнь постепенно вернется к нормальной жизни, в том числе с достойным и профессиональным медицинским обслуживанием», – сказал посол Венгрии во время открытия, передает пресс-служба «Пролиски».

По информации пресс-службы Станично-Луганской РГА, медицинский персонал заведения будет оказывать необходимую помощь, как местным, так и людям с временно неподконтрольных украинской власти территорий.

В Гуманитарной миссии уточнили, что село Валуйское расположено вблизи линии разграничения. В 2015 и 2016 годах во время обстрелов были зафиксированы случаи повреждения инфраструктуры жилых домов. Во время регулярных оценок защиты местное население отмечало острую необходимость в восстановлении местного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа). На данный момент в с. Валуйское проживают 3 925 человек, в том числе 900 ВПЛ. «Сейчас у нас работают два врача, две медсестры и младшая медсестра. Амбулатория рассчитана на прием 60 пациентов в день, но в среднем приходит около 30 человек в день. Мы – семейные врачи, к нам идут со всеми проблемами, связанными со здоровьем», – рассказал семейный врач Борис Рыжов, который работает в амбулатории 25 лет.

Во время проведения ремонтных работ заменили крышу ФАПа, утеплили здание минеральным пенопластом, установили пандус, а также провели внутренний косметический ремонт стен, потолка и восстановили систему отопления и водоснабжения.

А во время мероприятия посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто передал в амбулаторию медицинское оборудование.

Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА

Напомним, посольство Венгрии в Украине планировало выделить 20 тысяч евро на ремонт пострадавшей от обстрелов амбулатории в прифронтовом селе Валуйское.