Поэтапное повышение: Сколько надо стажа для выхода на пенсию в 2021 году

В Украине в 2021 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев, пишет « Обозреватель ».

Так, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. Если в текущем, 2020 году, это 27 официально отработанных лет, то в 2021 году уже 28 лет. К 2028 году граница увеличится до 35 лет. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

Есть три варианта развития ситуации для человека предпенсионного возраста. Первый – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Второй – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Напомним, в Украине согласно ныне действующему пенсионному законодательству, размер пенсии зависит от страхового стажа и заработка, с которого фактически уплачены страховые взносы в ПФУ.