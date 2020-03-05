В Донецкой области средняя зарплата в январе упала до 11 656 грн

В Донецкой области средняя номинальная заработная плата* одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) в январе 2020 года составила 11 656 грн. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По сравнению с декабрем 2019 года средняя зарплата снизилась на 11,5%. В сообщении отмечается, что это традиционная ситуация. «Уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т. п.)», – сказано в сообщении.

Вместе с тем по сравнению с январем 2019 года средняя зарплата номинально повысилась на 16%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года снизилась на 11,6%, а по сравнению с январем 2019 года – выросла на 10,7%.

При этом номинальная зарплата в январе 2020 года превышала средний показатель по Украине (10 727 грн) на 8,7%. Регион вновь занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в январе был в Киеве – 15 787 грн, самым низким – в Тернопольской области, где он составил 8 181 грн).

В Главном управлении статистики области также отметили, что по уровню средней заработной платы в январе 2020 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (17 308 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата также у таких категорий работников:

предприятий по производству химических веществ и химической продукции (15 345 грн),

угольной промышленности (14 829 грн),

сферы государственного управления (13 583 грн),

финансовой и страховой деятельности (12 780 грн),

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (12 772 грн),

торговли (11 999 грн),

машиностроения (11 982 грн),

строительства (11 752 грн),

транспорта (11 724 грн).

От 6,4 до 11 тыс.грн составила средняя зарплата работников:

пищевой промышленности (11 016 грн),

сельского хозяйства (8 349 грн),

образования (7 902 грн),

здравоохранения и оказания социальной помощи (7 225 грн),

легкой промышленности (6 352 грн).

Что касается задолженности по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность), то на 1 февраля 2020 года эта цифра составила в области* 685,4 млн грн, или 22,6% всех долгов по ее выплате в Украине (3 034,1 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 16,1% фонда оплаты труда, начисленного за январь (в среднем по Украине – 3,7%).

При этом существенно изменилась структура задолженности. «Удельный вес долгов по заработной плате работникам экономически активных предприятий области уменьшился с 87,3% на 1 января 2020 года до 56,4% на 1 февраля, а доля предприятий-банкротов увеличилась с 12% до 42,6% (1% составила на 1 февраля 2020 года задолженность экономически неактивных предприятий), что произошло вследствие банкротства экономически активных предприятий машиностроения со значительными догами по зарплате», – уточнили в облстате.

В этих условиях задолженность экономически активных предприятий в целом по области уменьшилась в течение января на 107,1 млн грн, или на 21,7%, и составила на 1 февраля 2020 года 386,6 млн грн. В то же время общая сумма долга по зарплате за месяц увеличилась на 120 млн грн, или на 21,2%. «Рост задолженности вызван значительными невыплатами работникам экономически активных предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров, которые увеличились в 1,6 раза (с 186,6 млн грн на 1 января до 298,4 млн грн на 1 февраля 2020 года», – объясняется в сообщении.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.