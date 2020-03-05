ВНО-2020: Луганщина и Донетчина вошли в ТОП-регионов, где абитуриенты регистрируются активнее всего

Луганская область занимает третье место среди регионов Украины по показателю зарегистрированных участников на Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году, а Донецкая область – четвертое. Об этом сегодня, 5 марта, ссылаясь на информацию Украинского центра оценивания качества образования, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Всего для участия во ВНО и Государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировано 167 522 лица, избравшие 554 539 тестирований.
Так, активнее всего регистрируются абитуриенты в:
- Полтавской области – 71% от ожидаемого количества;
- Харьковской – 67,3% от ожидаемого количества;
- Луганской – 61,9% от ожидаемого количества;
- Донецкой – 61,8% от ожидаемого количества.
Как отмечается, традиционно самыми популярными учебными предметами являются:
- украинский язык и литература – 164 937 зарегистрированных;
- история Украины – 117 120 зарегистрированных;
- математика – 86 101 зарегистрированных.
Учитывая особенность условий приема в учреждения высшего образования значительное количество участников выбирают также биологию (50 931 зарегистрированных) и географию (60 060 зарегистрированных).
Регистрация для участия в ВНО продлится до 24 марта 2020 года.
Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО руководители учебных заведений присылают до 17 марта.
Напомним, граждане, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, могут зарегистрироваться для прохождения ВНО как на основную, так и на дополнительную сессии.