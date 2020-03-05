ВНО-2020: Луганщина и Донетчина вошли в ТОП-регионов, где абитуриенты регистрируются активнее всего

Луганская область занимает третье место среди регионов Украины по показателю зарегистрированных участников на Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году, а Донецкая область – четвертое. Об этом сегодня, 5 марта, ссылаясь на информацию Украинского центра оценивания качества образования, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Всего для участия во ВНО и Государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировано 167 522 лица, избравшие 554 539 тестирований.

Так, активнее всего регистрируются абитуриенты в:

Полтавской области – 71% от ожидаемого количества;

Харьковской – 67,3% от ожидаемого количества;

Луганской – 61,9% от ожидаемого количества;

Донецкой – 61,8% от ожидаемого количества.

Как отмечается, традиционно самыми популярными учебными предметами являются:

украинский язык и литература – 164 937 зарегистрированных;

история Украины – 117 120 зарегистрированных;

математика – 86 101 зарегистрированных.

Учитывая особенность условий приема в учреждения высшего образования значительное количество участников выбирают также биологию (50 931 зарегистрированных) и географию (60 060 зарегистрированных).

Регистрация для участия в ВНО продлится до 24 марта 2020 года.

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО руководители учебных заведений присылают до 17 марта.

Напомним, граждане, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, могут зарегистрироваться для прохождения ВНО как на основную, так и на дополнительную сессии.