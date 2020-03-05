Средний размер пенсии в Украине в 2019 году вырос на 437 грн, – ПФУ

Средний размер пенсии в Украине в 2019 году вырос на 437 грн. Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Евгений Капинус во время заседания правления 4 марта по итогам работы Фонда в 2019 году, передает пресс-служба ведомства.

По его данным, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составил 3 083 грн.

Также Капинус сообщил, что, в частности, органами Фонда:

ежемесячно обеспечено финансирование и выплата пенсий 11,3 млн пенсионеров;

назначено 378,8 тыс. новых пенсий;

проведено 5 автоматических перерасчетов пенсий.

«В течение года органы ПФУ работали над выполнением задач по улучшению условий обслуживания граждан, качества предоставления услуг, повышению прозрачности деятельности, укреплению финансовой стабильности, оптимизации административных расходов», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию менее 4 тыс. грн, а это ниже фактического прожиточного минимума.

Напомним, Министерство социальной политики Украины планирует провести независимый международный аудит ПФУ с апреля по октябрь 2020 года.