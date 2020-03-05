Две трети обращений поступает от переселенцев: Как на Донетчине оказывают бесплатную правовую помощь

В Донецкой области есть тысячи примеров, когда центры и бюро по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БВПП) отстояли законные права и интересы граждан. Две трети обращений поступает от переселенцев. Об этом сообщил директор Регионального центра по предоставлению БВПП в Донецкой и Запорожской областях Павел Наливайко, сегодня, 5 марта, передает «Голос України».

Так, он рассказал об одном из примеров. Жителю Донецкой области, который является переселенцем и имеет страховой стаж более 30 лет, в Мариупольском управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) отказали в назначении пенсии по возрасту на льготных условиях. Отказ мотивировали невозможностью истребовать подтверждающие документы из учреждений, теперь расположенных на временно неподконтрольной украинской власти территории. Гражданин обратился в Мариупольский местный центр по предоставлению БВПП. Там пришли к выводу, что решения ПФУ являются противоправными и требуют их обжалования в судебном порядке. Уполномоченный специалист по предоставлению БВПП Виктория Афонина подготовила иск в Донецкий окружной административный суд, и, руководствуясь соответствующими статьями Кодекса административного судопроизводства Украины, суд признал противоправным и отменил решение Мариупольского объединенного управления ПФУ Донецкой области об отказе в назначении пенсии по возрасту и обязал повторно рассмотреть заявление о назначении пенсии на льготных условиях.

По данным Наливайко, в течение 2019 года в местные центры и бюро правовой помощи в Донецкой области обратились 31 516 человек. 26,4 тысячи граждан получили правовые консультации. Относительно обращений 4,4 тысячи человек принято решение центров о предоставлении бесплатной правовой помощи. Специалистами центров составлены 3,7 тысячи процессуальных документов и осуществлено представительство интересов 1 053 граждан в судах.

Он уточнил, что чаще всего в офисы системы предоставления БВПП в Донецкой области обращаются с вопросами, касающимися семейного, наследственного, земельного, жилищного, трудового права и социального обеспечения.

«Анализ обращений показывает, что женщины обращаются чаще мужчин. В Донецкой области 65% обращений – от внутренне перемещенных лиц, 25% составляют малообеспеченные лица, люди с инвалидностью. Определенная часть обращений поступает от участников боевых действий», – сказал директор Регионального центра по предоставлению БВПП в Донецкой и Запорожской областях.

Как отметил Наливайко, сегодня о возможности воспользоваться такой услугой знают лишь 25% жителей, хотя и это – один из лучших показателей.

В Донецкой области БВПП оказывают 182 адвоката.

Кроме того, как добавил Наливайко, в условиях проведения ООС на линии разграничения в Донецкой области ежедневно, кроме выходных, функционируют три дистанционных пункта по оказанию правовой помощи. На прием в такие пункты обращаются жители неподконтрольной территории и прифронтовой зоны.

Как сообщалось ранее, в Украине более 18 тысяч переселенцев воспользовались правом на БВПП.

Напомним, в Украине система предоставления бесплатной правовой помощи запустила тестовую версию нового официального сайта с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий пользователей, в том числе переселенцев.