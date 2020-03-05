В «ЛНР» поймали на взятке работника торгово-промышленной палаты

В «ЛНР» один работников торгово-промышленной палаты регулярно вымогал деньги у физлица-предпринимателя. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«Используя служебное положение, он еженедельно вымогал и получал денежные средства от физлица-предпринимателя, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, за выдачу сертификата установленного образца, подтверждающего происхождение товара», – говорится в сообщении.

«4 марта указанное должностное лицо торгово-промышленной палаты при получении очередного денежного вознаграждения в размере 49,5 тыс. рос. руб. (18,5 тыс. грн по курсу местного банка на 05.03.2020, – ред.) было задержано с поличным», – заявили в «полиции».