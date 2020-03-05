На Донетчине водитель пытался подкупить наряд полиции

В Мирнограде (Донецкая обл.) водитель пытался подкупить наряд полиции, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

«Вчера ночью в Мирнограде группа реагирования патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановила автомобиль ВАЗ 2101, который в темное время суток двигался с выключенным светом. Также выяснилось, что водитель не имеет при себе соответствующих документов на право управления транспортным средством», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при составлении административных материалов 42-летний нарушитель ПДД предложил полицейским 1 000 грн, чтобы «решить вопрос на месте».

«На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу злоумышленник не отреагировал, и бросил деньги на сиденье служебного автомобиля. Полицейские задержали нарушителя и вызвали следственно-оперативную группу для документирования преступления», – сообщили в полиции.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 4-х лет.