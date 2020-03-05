Призыв-2020: В Минобороны заработала телефонная «горячая» линия

С целью донесения актуальной информации и предоставления профессиональных разъяснений гражданам Украины по вопросам организации и проведения призывной кампании «Весна – 2020» в режиме «онлайн», на базе Саll-центра Минобороны открыта специальная телефонная «горячая» линия, сообщает сегодня, 5 марта, пресс-служба Минобороны.

На вопросы граждан и призывников в течение марта – июня 2020 года будут отвечать специалисты Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

«Горячая» линия будет работать с понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00, а также каждую субботу с 09.00 до 15.00, по телефону: 0-800-50-04-42.

Отдельная специализированная телефонная линия по отношению к призывной кампании в Украине создана впервые. Ее целью является организация разъяснительной работы и информирования граждан об актуальных вопросах весенней призывной кампании, которая продлится в Украине в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

В Минобороны заверили, что все вопросы, поступающие от граждан, будут обрабатываться специалистами ВС Украины, а также Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (военными комиссариатами).

Военные также дали пояснения по поводу призывного возраста. «Стоит отметить, что призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проводиться во исполнение указа президента Украины от 16 января 2020 года № 13/2020 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году". Данным указом урегулирована норма статьи 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", которой определен призывной возраст граждан Украины от 18 до 27 лет», – говорится в сообщении.

В то же время, учитывая, что в соответствии со статьей 16 Закона принятие решения о призыве граждан на срочную военную службу, увольнения или предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу возлагается исключительно на соответствующие призывные комиссии, Министерство обороны Украины направило письмо Главам областных и Киевской городской призывных комиссий с рекомендаций рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет, в соответствии с частью пятнадцатой статьи 17 Закона. При желании граждан указанной категории проходить срочную военную службу, осуществлять призыв в установленном порядке с их письменного согласия.

Кроме этого, по-прежнему, военнослужащие срочной военной службы не будут привлекаться к выполнению задач в районные проведении операции Объединенных сил.