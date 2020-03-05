В Краматорске отменили все массовые мероприятия

В Краматорске временно отменены все массовые мероприятия. Соответствующее распоряжение сегодня, 5 марта, принял Краматорский городской голова, передает пресс-служба Краматорского городского совета на своей странице в Facebook.

«Сегодня распоряжением городского головы с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации и минимизации рисков распространения коронавируса в городе и руководствуясь решением временной городской противоэпидемической комиссии по вопросам предотвращения занесения и распространения случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, принято решение временно ограничить проведение массовых мероприятий на территории Краматорска», – говорится в сообщении.

В горсовете подчеркивают, что в настоящее время ситуация в городе «спокойная и вполне контролируемая». Медицинские учреждения города имеют в наличии необходимые средства индивидуальной защиты и материалы для осуществления диагностических исследований, средства дезинфекции.

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине введут ограничения на проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать на карантин с целью предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 5 марта 2020 года в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В мире было зарегистрировано 95 416 случаев заболевания COVID-19, из них 3 285 закончились смертью, в то же время 53 278 (55,6%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 14 850 случаев в 75 странах мира.