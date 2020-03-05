В Мариуполе рецидивист жестоко избил мужчину

В Мариуполе ранее судимый мужчина жестоко избил товарища по застолью и скрылся. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

«4 марта поздно вечером в полицию поступило сообщение о факте нанесения телесных повреждений 34-летнему местному жителю. На месте, откуда травмированного мужчину забрала скорая медицинская помощь, работала следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении.

«Установлено, что потерпевший вместе со своими знакомыми употреблял алкогольные напитки. Вскоре один из участников застолья вывел пострадавшего на улицу, якобы поговорить. Прошло некоторое время, однако, ни один из мужчин назад не вернулся, позже пострадавшего без сознания обнаружили на улице», – сообщили в полиции.

Правоохранители установили личность подозреваемого и через несколько часов задержали его на одной из улиц. Задержанный оказался ранее судимым за совершение разбойного нападения местным жителем. В полиции также выяснили, что злоумышленник бил потерпевшего черенком от лопаты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.