В «ЛНР»: Корнет рассказал о выдаче российских паспортов

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области более 100 тыс. человек подали документы на оформление паспортов РФ. Об этом в интервью, обнародованном сегодня, 5 марта, утверждает «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет.

«На вчерашний день – более 101 тыс. готовых пакетов документов были переданы в подразделения Миграционной службы РФ. Сейчас они обрабатываются, и процесс получения не останавливается ни на день», – уверяет он.

«Порядка 10-11 автобусов по 50 человек ежедневно выдвигаются [из ЛНР в Россию], и люди получают и получают. Около 15 тыс. граждан сейчас ожидают решения по поданным ними документам», – заявил Корнет.

Ранее сообщалось, что в России готовят законопроект об упрощении получения гражданства РФ для жителей четырех стран, в том числе Украины. Сегодня, 5 марта, Госдума РФ приняла в 3-м, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Беларуси и Украины при вступлении в российское гражданство. Также изменен срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство.

Напомним, в МВД России заявили, что в 2019 году российское гражданство в упрощенном порядке получили более 196 тыс. жителей Донбасса. Из них: более 136 тыс. чел. – жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а порядка 60 тыс. чел. – жители из других районов Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube