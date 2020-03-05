Машинально нанес несколько ударов ножом: В «ДНР» произошло убийство

В неподконтрольном украинским властям г. Снежное (Донецкая обл.) в одном из частных домов обнаружили труп 45-летнего мужчины, который скончался от ножевых ранений. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР», обнародованном сегодня, 5 марта.

Отмечается, что о трупе в «полицию» сообщил местный житель. По подозрению в убийстве был задержан ранее не судимый житель Снежного 1963 года рождения. Мужчина рассказал, что убийство произошло случайно во время совместного распития спиртного.

«Допивали последнее, я уснул, а он меня, видать, хотел разбудить. Ну, и начал будить. Я подорвался и машинально, автоматически нанес несколько ударов ножом. Нож лежал на столе, ним мы варенье открывали, когда чай пили перед этим. Так это и произошло. Никаких драк не было, просто на автомате убил», – заявил задержанный.

«Когда пришел в себя, смотрю – человек лежит. Я пошел к соседу и говорю: "У меня труп лежит в доме, иди, глянь – кто". Сосед пришел, говорит: "Да это – Толя". Что стоит делать? Мозгов набраться, бухать не надо – вот, что стоит делать», – добавил он.

Мужчина уверяет, что находился в хороших отношениях с потерпевшим. В убийстве винит злоупотребление алкоголем: «До такого обычно не доходило. Когда он приезжал, посидели, выпили поговорили, я шел спать сразу».

За убийство задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube