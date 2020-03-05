Бывший член НВФ «ДНР» сдался правоохранителям на Донетчине

58-летний житель Мирнограда (Донецкая обл.) обратился к сотрудникам полиции и рассказал, что 4 года назад он служил в рядах незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» и очень сожалеет о своем прошлом. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает отдел коммуникации Покровского отдела полиции Донецкой области.

Так, мужчина рассказал, что летом 2016 года в поисках заработка он отправился к своему товарищу во временно неподконтрольную украинской власти Макеевку. «Который устроил его там на работу в Макеевскую исправительную колонию № 32. Новоиспеченному охраннику выдали военную форму и автомат Калашникова и поставили дежурить на КПП, где он вместе с другими военными осуществлял контрольно-пропускной режим и проверял автотранспорт. Проработав почти месяц и так и не получив обещанной еженедельной зарплаты, мужчина сдал оружие и вернулся на украинскую территорию. Все это время бывший боевик жил в Мирнограде, однако опасался уголовной ответственности и вел скрытый образ жизни», – говорится в сообщении.

Из средств массовой информации мужчина узнал о программе «Вернись домой», которой предусмотрено освобождение от уголовной ответственности. Тогда он решил больше не молчать, а обратиться в полицию.

Следователями Мирноградского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. По факту проводится проверка. Мужчина согласился сотрудничать со следствием.

Полицейские напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и рассказало об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.