Пытался бежать: В Борисполе спецназ задержал участника НВФ «ДНР» (Фото)

В Борисполе при попытке побега задержали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», уроженца Донецкой области, подозреваемого в совершении теракта. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Мужчина мог был задействован в организации и совершении теракта на территории Харьковщины. По материалам расследования, он также в 2014 году принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Оплот" в Донецкой области», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативники СБУ, работники полиции в Киевской области с привлечением спецназа задержали участника НВФ при попытке побега на автомобиле.

«Перед этим он угрожал стражам порядка применить против них огнестрельное оружие. При осмотре задержанного и авто было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, ручную гранату, а также другие предметы, которые использовались злоумышленником в противоправных целях», – сообщили в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.