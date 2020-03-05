Лекарство от коронавируса: В МВС призвали не верить интернет-аферистам

В интернете появились рассылки с предложением купить некие лекарства, якобы гарантированно защищающие от нового вида коронавируса. Как на это реагировать, рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии для « УНН ».

Он отметил, что медикаменты следует покупать в аптеках, имеющих на это разрешение. Не стоит поддаваться на провокации тех, кто, желая нажиться на людских страхах, массово начинает рассылать сообщения с предложениями о некой защите от нового коронавируса. «Попытки зарабатывать на болезнях и эпидемиях насчитывают тысячелетия. Сейчас, ввиду огромного психологического давления и всплеска информации об опасности коронавируса, многие люди, многие предприниматели решили на этом подзаработать и распространяют информацию о том, что есть якобы панацея от коронавируса. На сегодняшний день вакцины, которая бы гарантировала безопасность от коронавируса, в мире пока не существует, есть только тестовые образцы. Однако многие люди пытаются, используя психологическую нестойкость людей, вводить их в заблуждение и предлагать им покупать какие-то товары по завышенной цене. Поэтому не реагируйте на такие вещи, покупайте медикаменты, которые могут повысить ваш иммунитет, или средства дезинфекции помещения или тела, в легальных аптеках, легальных учреждениях, которые имеют на это право. Не покупайте непроверенные и, возможно, некачественные товары через интернет», – сказал Геращенко.

Он также отметил, что в данный момент правоохранители следят за ситуацией с подобного рода рассылкой, но в большинстве случае они не содержат состава преступления, а рассчитаны на продажу по завышенной цене доверчивым гражданам товаров, для реализации которых не нужна лицензия. «В ответ вы получите какой-нибудь крем для рук, который стоит 10 гривен, за 100, вот и все. Не верьте любому, кто вам что-то предлагает», – пояснил Геращенко.

Но он добавил, что следует все же быть внимательными и обращать внимание, ведь если в подобного рода сообщениях от вас просят передачи личных данных, паролей, банковских данных – то речь уже будет идти о правонарушении.

Правоохранители отслеживают сообщения подобного рода.