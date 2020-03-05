Жилье для переселенцев и участников АТО/ООС: В Одесской области планируют выдавать льготные кредиты

В Одесской области участникам АТО и переселенцам будут выдавать льготные кредиты на жилье. Одесский областной совет утвердил программу обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников АТО и / или участников проведения операции Объединенных сил на 2020-2024 годы. Об этом сообщает «Украинская служба информации».

Так, проект программы был утвержден на сессии Одесского облсовета 3 марта. В рамках программы планируется оказать помощь 500 семьям, место жительства которых зарегистрировано на территории Одесской области.

Участниками программы могут стать жители Одесской области, требующие улучшение жилищных условий (кандидату и его семье требуется стоять на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и/или не иметь в собственности жилой площади больше 13,65 кв. метров на одного человека).

Кредит могут получить участники АТО/ООС и их семьи, переселенцы в возрасте до 55 лет включительно.

Кроме этого, при оформлении кредита потребуется подтверждение кандидатом своей платежеспособности, а также внесение на свой личный счет в банке-агенте первого взноса в размере не менее 6% стоимости строительства (приобретения) жилья.

Как сообщил директор Одесского регионального управления «Держмолодьжитло» Олег Анистратенко, программа предусматривает несколько направлений помощи:

предоставление гражданам – участникам программы льготных кредитов на строительство (приобретение) жилья с процентной ставкой 3% годовых, сроком до 20 лет;

возмещение части стоимости жилья и предоставление субвенции.

Для получения кредита нужно обратиться в Одесское региональное управление «Держмолодьжитла».

Общий объем бюджета программы составляет 111 млн грн, в том числе средства госбюджета (определяются Кабмином), областного – 38 млн грн, местных бюджетов – 50 млн грн, взносы заемщиков – 23 млн грн.

Как отмечается, эти средства определены в программе, но это не значит, что они есть в бюджете.

Пока что на 2020 год депутатам Одесского облсовета предлагается выделить 6 млн грн.