Новый министр по делам ветеранов: Что о нем известно

Верховная Рада назначила 64-летнего генерал-лейтенанта Сергея Бессараба министром по делам ветеранов – вместо Оксаны Коляды. Что о нем известно, пишет «Новое время».

Сергею Бессарабу 64 года, он родился в селе Старые Кайдаки в Днепропетровской области.

В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, затем Военную академию им. М. Фрунзе в Москве, а также Национальную академию обороны Украины (в 2002 году).

После учебы в Москве продолжал службу в Закавказском и Одесском военных округах СССР, Северном и Южном оперативных командованиях. Был замкомандира и командиром полка мотострелковой дивизии, командиром учебного танкового полка, служил в руководящем составе учебного центра подготовки младших специалистов.

С начала 2000-х занимал руководящие должности в структурах ВСУ, в 2007 году возглавил 6-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ, был начальником Днепропетровского гарнизона.

Весной 2012 года получил должность первого замкомандира Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (президентом страны на тот момент был Виктор Янукович).

После начала российской агрессии в Украине Бессараб был одним из первых командующих АТО – в 2015–2016 годах.

Позже стал заместителем начальника Генштаба ВСУ. В феврале 2019 года Бессараб выступал с докладом в Верховной Раде по случаю пятой годовщины вторжения российских войск.

Новую декларацию Сергей Бессараб подал в день назначения, 4 марта 2020 года. В ней он указал земельный участок в Черниговской области (1 000 кв. м.) и служебную квартиру в Чернигове.

Кроме того, Бессараб владеет автомобилем Toyota Camry, а его жена – Mitsubishi Padgero.

В минувшем году за работу в ВСУ он получил 887 тыс. 344 грн. и еще 94,6 тыс. грн пенсии.