Реинтеграция Донбасса – среди ключевых задач СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел совещание с вновь избранными руководителями оборонного и гуманитарного блоков правительства. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Украины отметил первоочередности выполнения поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским задач по усилению координации и взаимодействия в решении первоочередных задач.

«Среди ключевых задач Данилов выделил вопрос реинтеграцию временно оккупированных территорий, наработки действенного закона о территориальной обороне, обеспечения военных на передовой современными видами вооружения и техники, выполнения государственного оборонного заказа», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в комитете Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки работают над изменениями в законодательстве в сфере государственных оборонных заказов и полномочиях СБУ.