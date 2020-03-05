Больные диабетом не могут получить инсулин в Мариуполе (Видео)

В Мариуполе больные сахарным диабетом не могут получить инсулин. Поставки жизненно необходимого препарата задерживаются.

Сегодня, 5 марта, мариупольчанка Дарья Шинкарева пришла в аптеку, чтобы получить препарат по рецепту. Лекарства сразу не дали, однако пообещали сообщить, когда они будут. «Мы наберем вас. Как только мы получаем, мы сразу же набираем людей, они приходят и получают», – заверила провизор.

По словам Дарьи, раньше задержек не было. Однако с сентября медикаменты начали выдавать с опозданием. «Последний раз, когда я пришла, я спросила сроки получения инсулина. Мне сказали, что это минимум неделя. Я спросила, а где же потолок? Мне ответили, что он безграничен», – рассказала она.

Кроме препарата следует самостоятельно покупать специальные иглы и тест-полоски. А это, жалуется девушка, дорого. «Приобретение коробки – около полутора тысяч. Есть люди, которые не могут себе позволить покупку препарата. И им приходится просто, ну, как бы надеяться на удачу», – добавила Дарья.

Мариупольчанка Светлана Ширина тоже пришла в аптеку за инсулином. Она получает лекарства для родственника. Рассказывает, что ранее задержек не было. Но недавно ждали 10 дней. «У нас запас был маленький, сутки уже без укола человек. Он прийти не может, он пожилой, с палочкой ходит», – сказала она.

В коммунальной аптеке обещают, что в ближайшие две недели ситуацию исправят. Были перераспределены государственные средства, чтобы больше людей получили жизненно необходимый препарат. «Изменился субъект предпринимательства, который обеспечивает больных в рамках этого пилотного проекта. Нужно преодолеть определенные бюрократические сложности: это подключение к реестру пациентов, нужно было заключить договор с поставщиком», – пояснила исполняющая обязанности заведующей коммунальной аптекой Мариуполя Ирина Шабанова.

Медики отмечают, что если вовремя не ввести инсулин, то повысится уровень сахара в крови. А это чревато сосудистым поражением и даже коматозным состоянием. «В городе Мариуполе зарегистрировано 3 тыс. пациентов, нуждающихся в постоянной инсулиновой терапии. Это больные сахарным диабетом второго и первого типа, которые постоянно получают инсулин с заместительной целью, с лечебной или ранозаживляющей», – сообщила городской эндокринолог Мариуполя Наталья Мамчур.

Сейчас лекарства выдают в четырех аптеках Мариуполя. Однако вскоре их количество планируют увеличить.

Источник: ТК «Сигма»