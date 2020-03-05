Рада объявила недоверие генпрокурору Рябошапке

Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. За проголосовали 263 нардепа, сообщает « LB.ua ».

Голоса за увольнение генпрокурора отдали 179 членов фракции « Слуга народа», 36 из ОПЗЖ, 0 из « Европейской солидарности», 0 из « Батькивщины», 15 из группы « За майбутнє», 0 от « Голоса», 16 из группы « Довіра» и 17 внефракционных.

В заключительном слове перед голосованием Рябошапка перечислил достижения работы прокуратуры под его руководством, в том числе и в делах, касающихся войны на Донбассе. « Мы создали специальный департамент, который собирает и передает в международные суды доказательства вооруженной агрессии России. Мы создали подразделение, которое сотрудничает с родными погибших», – пояснил он.