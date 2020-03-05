Рада объявила недоверие генпрокурору Рябошапке

Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. За проголосовали 263 нардепа, сообщает «LB.ua».
Голоса за увольнение генпрокурора отдали 179 членов фракции «Слуга народа», 36 из ОПЗЖ, 0 из «Европейской солидарности», 0 из «Батькивщины», 15 из группы «За майбутнє», 0 от «Голоса», 16 из группы «Довіра» и 17 внефракционных.
В заключительном слове перед голосованием Рябошапка перечислил достижения работы прокуратуры под его руководством, в том числе и в делах, касающихся войны на Донбассе. «Мы создали специальный департамент, который собирает и передает в международные суды доказательства вооруженной агрессии России. Мы создали подразделение, которое сотрудничает с родными погибших», – пояснил он.
«Постановление построено на открытой лжи и манипуляции. Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшая оценка и ответ этому постановлению – письмо отца убитой Катерины Гандзюк, у которого наконец появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но я ухожу, чтобы вернуться», – заявил Рябошапка, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.