Почему Путин не уходит из Донбасса: Эксперт сравнил ситуацию с Сирией

Президент России Владимир Путин не может вывести из Донбасса свои войска по тем же причинам, что и президент Турции в Сирии Реджеп Эрдоган, армия которого «почувствовала вкус военных побед» в Сирии. Такое мнение высказал политолог Виктор Небоженко.

«Армия, почувствовав успех, никогда не простит своему президенту отказ от успеха. Россия уже 150 лет помнит, как российская армия подходила к Константинополю и приказ Генерального штаба остановиться. Они говорили, что там было 28 километров... Но потом заключили Берлинский мир», – сказал он.

«Несколько лет назад россияне помогли Эрдогану разгромить военный переворот, и огромное количество военных несправедливо сидит сейчас в тюрьмах… армия просто воспользуется поводом, если он не даст ей освободить местный Донецк [Идлиб в Сирии]. Эта же ситуация не позволяет и Путину сейчас просто плюнуть на все и уйти [из Донбасса]. Он не может: это дивизия, это люди, это ГРУ. Ну, и что с того, что Путин уничтожает третьего начальника ГРУ, он же не может всех полковников уничтожить – они почувствовали вкус победы и крови. Они уже это не простят», – продолжил Небоженко.

По его словам, Путин не боится «русских патриотов», которые его критикуют. «Он их просто всех уничтожил, а над ними поставил Суркова, который не случайно отказался от украинского вопроса. Он сейчас занимается русским вопросом, русской партией, что русские – это эпицентр новой Российской империи», – отметил политолог.

Эксперт также считает, что на Сирии отрабатывается технология решения вооруженного конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV