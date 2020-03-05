В ДонОГА рассказали о состоянии госпитализированной с подозрением на коронавирус жительницы Краматорска

У госпитализированной жительницы Краматорска, по состоянию на 18:00 сегодня, 5 марта, диагноз «коронавирус» не подтвержден. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Как уточняется, сейчас госпитализированная краматорчанка находится под наблюдением специалистов. Она чувствует себя намного лучше. Ориентировочное время проведения исследования – 6 марта.

В ДонОГА напомнили, что сегодня, 5 марта, жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда, была госпитализированы с симптомами ОРВИ в одну из больниц Константиновки. «В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал, который был направлен в 06:40 в ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" в г. Киев», – говорится в сообщении.

«Центр общественного здоровья МЗ Украины делает все возможное, чтобы осуществить проверку в кратчайшие сроки. Как только будут получены результаты анализов, Донецкая ОГА проинформирует население и СМИ. Просим сохранять спокойствие и доверять информации только с официальных источников. Кроме этого, сообщаем, что вопрос относительно коронавируса находится на личном контроле главы ОГА Павла Кириленко», – добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, во время брифинга в ДонОГА 28 февраля, область полностью готова к любому развитию ситуации – больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, врачи обучены необходимому алгоритму действий. По словам и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Владимира Колесника, как карантинное заведение больных будет принимать Мирноградская инфекционная больница, а людей, пораженных коронавирусом, на севере области сможет принять Константиновская инфекционная больница. На юге – Мариупольская городская больница № 4 и больница скорой помощи.