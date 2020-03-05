«Зеленая» энергетика в Украине: Инвесторы уже несут убытки в миллионы долларов (Видео)

Убытки только одного иностранного бизнесмена, который инвестировал в украинскую альтернативную энергетику, составили миллионы долларов. Причина – инициатива Минэнерго отказаться от ранее установленных правил о закупке «зеленой» электроэнергии в течение 10 лет по фиксированной высокой цене. Это правительство Гончарука не успело реализовать свою задумку, т. к. было отправлено в отставку. А вот инвестор убытки уже понес. Сейчас ждут новых предложений от нового Кабмина. К очередным переговорам бизнесмены готовы привлечь европейских посредников, передает телеканал «Украина».

Бельгиец Том Хенсон в проект собственной ветряной станции на Херсонщине вложил 11,5 млн евро. И уже полгода проект заморожен. «Наш проект одобрили 7 международных банков. Его полная стоимость – 100 млн евро. Но из-за нестабильности на рынке и в тарифах мы не можем гарантировать, что вернем деньги банкам. Банки стоят на позиции – подождать и посмотреть. Они хотят продолжить сотрудничество, но не в нынешних условиях», – комментирует создатель компании Green Works Holding Том Хенсон.

За полгода в Верховную Раду было подано несколько законопроектов по теме снижения «зеленого» тарифа задним числом. В Минэнерго обещали найти компромисс... и предложили еще более жесткие условия.

В частности, Минэнерго предлагало урезать «зеленый» тариф, по которому покупали киловатты у солнечных станций, следующим образом:

малым станциям – на 15%;

средним – на 20%;

крупным – на 25%.

Убытки будут и у владельцев ветряков – им хотят снизить тариф на 10%.

И все это – несмотря на многочисленные заключенные договоры.

Эксперты говорят, что такая позиция правительства – это сигнал для всего мира, что Украина – ненадежный партнер.

«Это однозначно отразится на климате инвестиционного рынка. Как только начнутся рассмотрения дел в арбитраже, Украина по рейтингу инвестиционной привлекательности снова откатится вниз», – отмечает управляющий партнер юридической фирмы Integrites Алексей Фелив.

Сниженный тариф будет действовать на 5 лет дольше. Такие условия для солнечных станций заработают до середины этого года, а для ветряных – до конца этого года.

Те компании, которые уже начали переговоры с банками и заказывать оборудование у производителей, не успеют построить станции за такой срок. Они просто пойдут в арбитраж, пойдут в суды, выиграют у государства, и государство оплатит им неустойку за потерянные деньги», – поясняет председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Условия для тех, кто откроется позже, пока неизвестны. Снизить тариф, якобы, правительство хотело для спасения от банкротства госпредприятия «Гарантированный покупатель». Его создали, чтобы оно покупало «чистые» киловатты. Впоследствии обязанностей прибавилось и предприятие стало убыточным.

«Для того, чтобы сделать механизм прозрачным, необходимо разделить обязанности. Одно предприятие должно заниматься исключительно "зеленой" энергетикой, а вопрос по специальным обязанностям –отдать другому субъекту хозяйствования», – считает директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк

Правительство Гончарука ушло в отставку. Инвесторы и эксперты ожидают, что новый Кабмин «зеленый» тариф не тронет.

«Мы не знаем, что будет дальше. Мы надеемся на новое правительство, которое представили вчера, на его здравые мысли, на новое Министерство энергетики – кто бы его ни возглавил. И тогда мы сможем начать новые переговоры с рациональными аргументами», – заключил Том Хенсон.

Инвесторы готовы идти на уступки. Но не в ущерб себе и бизнесу.