Куда будут отправлять жителей Мариуполя с подозрением на коронавирус (Видео)

В Мариуполе на случай возможной заболеваемости коронавирусом индивидуальных средств защиты для медиков хватит на пять дней. Кроме того, уже готовы специальные боксы для больных, в том числе 25 мест для детей и 27 – для взрослых. Об этом сегодня, 5 марта, сообщила начальник отдела организации первичной медицинской помощи департамента здравоохранения Наталья Телица.

«Для детей это 4-я больница им. Мацука, которая находится на Левом берегу. И для взрослых это больница скорой медицинской помощи. Принято решение подготовить докладную записку на имя городского головы о выделении дополнительных средств для закупки этих средств защиты», – сказала она.

А в инфекционном отделении продемонстрировали спецкостюмы для врачей. Боксы, в которые будут направлять пациентов с подозрением на болезнь, также готовы. «Нам дают сигнал, что "мы везем". Мы, значит, пользуемся средствами индивидуальной защиты, готовим бокс, и принимаем через внешнюю дверь бокса этого пациента. Вот здесь у нас площадка для обработки транспорта, где потом обрабатывается эта машина, которая привезла пациента», – объяснила заведующая инфекционным отделением Мариупольской городской больницы скорой медицинской помощи Елена Шаповал.

К приему больных подготовлен весь первый этаж. А это шесть специальных боксов, изолированных от остального отделения.

По словам городского детского инфекциониста Андрея Серветника, защита от коронавируса такая же, как и при других ОРВИ. Нужно чаще мыть руки, прикрываться при чихании и уважать личное пространство. «Рекомендации ВОЗ есть, протоколы разработаны, приказы Министерства здравоохранения есть для работников. Теперь надо размножить памятки, по каждой памятнике каждому участковому врачу», – сообщил он.

Тем, кто возвращается из стран со вспышкой заболевания, врачи советуют побыть две недели на самоизоляции. «Если температура выше 37,2 и до 37,9, то уже не рекомендуется, а вменяется в обязанность пройти самоизоляцию и по возвращению на место своего жительства связаться со своим семейным врачом», – сказала городской инфекционист Наталья Мартынова.

Источник: ТК «Сигма»