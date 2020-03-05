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По стандартам НАТО: В Минобороны будет группа женского спецназа

05.03.20 20:55

В Киевской области проходит подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. Об этом сообщил начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Владимир Потапов сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«В 138-м Центре специального назначения Военной службы правопорядка продолжается подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. Эта работа проводится в соответствии с требованиями НАТО», – сказал Потапов.

По его словам, также готовится группа инструкторов Военной службы правопорядка под руководством инструкторов из стран Альянса на курсе «Охрана VIP-персон».

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